Afgelopen weekend kondigde Electronic Arts aan dat er later dit jaar een nieuwe Skate playtest zal plaatsvinden en wel op consoles. Het ziet er dus naar uit dat het nog even duurt voordat de game uitkomt, maar beetje bij beetje komt de ontwikkelaar dichter bij z’n doel.

Om ons een uitgebreide blik op de huidige stand van zaken te geven, is er een nieuwe developer diary uitgebracht. Die gaat in op het vernieuwde Flick-it-systeem, de stad San Vansterdam, de soundtrack, gameplay en nog veel meer. Het is een behoorlijk interessante video, die je hieronder kunt checken.