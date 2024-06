Af en toe krijgen we nieuwe informatie over Skate en ook nu zijn we voorzien van een nieuwe trailer en bijbehorende sketch tijdens de Summer Game Fest Showcase. De sketch kende zijn komische en flauwe elementen, maar het was vooral het slot van de trailer die ons het meeste aansprak.

Hierin werd namelijk aangekondigd dat de game in de herfst van dit jaar een playtest krijgt voor consoles. Mocht je de ludieke sketch en korte trailer, welke nog steeds beelden bevat van een pre-pre-alpha versie, zelf willen zien, bekijk hem dan hieronder. Een releasedatum hebben we jammer genoeg nog niet gekregen.