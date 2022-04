De fans wilden het graag, de fans lieten hun stem horen… en de fans krijgen hun zin. Skate 4 begint achter de schermen steeds meer vorm te krijgen. Dit blijkt ook uit de dertig seconden pre-alpha footage die Jeff Grubb de wereld in stuurde.

De beelden zijn logischerwijs bijzonder ruw. Er moet duidelijk nog veel gebeuren voor Skate 4 – dat in ontwikkeling is voor pc, PS5 en Xbox Series X|S – klaar is voor de winkelrekken. Toch krijg je hier een prima eerste indruk van wat ooit komen zal.

Virtuele skaters nemen dus best even een kijkje. Enjoy!

This is Skate 4 pre-alpha footage. This is in line with what I’ve heard about where the game is at from multiple people. They’re trying to get the feel right, which is probably the most important aspect of a Skate game. https://t.co/AXNV2Agk6z pic.twitter.com/nUINhghxLg

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) April 20, 2022