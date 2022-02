Tijdens EA Play in 2020 kondigde Electronic Arts officieel een nieuw deel in de Skate franchise aan, maar sindsdien hebben we er nauwelijks iets van vernomen. Gezien we ruim anderhalf jaar verder zijn, mag aangenomen worden dat de ontwikkelaar behoorlijk opgeschoten is met de ontwikkeling.

Helaas heeft EA inhoudelijk nog altijd geen details gedeeld, maar mogelijk is een release dichterbij dan we denken. EA sprak met investeerders over de laatste stand van zaken en hierbij werd aangehaald dat user generated content vaak een centraal punt vormt in de games van EA.

Zo worden titels als FIFA, Madden en The Sims in één adem met user generated content genoemd, alsook Skate, die ze “snel zullen lanceren”. Dat is opvallend, want afgezien van een aankondiging hebben we er amper wat van gezien.

De vraag in deze is een beetje hoe we de ‘snel’ moeten opvatten, want gaat het om een release tussen nu en een paar maanden of gaat het om een release eind dit jaar. Indien de game sneller komt dan verwacht, dan zal het niet lang duren voordat de hypemolen op gang gaat komen.