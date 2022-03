Electronic Arts is al jaren niet meer op de E3 aanwezig, want in Los Angeles organiseerden ze een eigen evenement vlak voor de grote beurs. Dit evenement heet simpelweg EA Play en bestond ook uit een showcase, die digitaal is voortgezet na de komst van corona. De verwachting was dat EA Play dit jaar weer zou terugkeren, maar dat is niet het geval.

In een verklaring richting IGN heeft EA Games aangegeven dat de projecten op dit moment niet op één lijn liggen om allemaal gelijktijdig te laten zien. Hierdoor komt het niet goed uit om een EA Play Live showcase te organiseren en daarom laat EA dit voor dit jaar achterwege.

“We love EA Play Live as it’s our way of connecting with our players and sharing what’s new with all of you. However, this year things aren’t lining up to show you everything on one date. We have exciting things happening at our world-class studios and this year we’ll reveal much more about these projects when the time is right for each of them. We look forward to spending time with you throughout the year!”

In de tussentijd meldt Tom Henderson dat de E3 dit jaar volledig digitaal zal zijn. Dit op basis van mailtjes die door de ESRB zijn uitgestuurd, maar het is nog wachten op een officiële verklaring. Dat de E3 digitaal is mag geen verrassing zijn, eerdere geruchten wezen al in die richting.