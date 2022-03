Begin januari werd duidelijk dat E3 van 2022 alleen digitaal te volgen zal zijn en dat het fysieke evenement niet door zou gaan. Even later leek het er echter op dat ook de digitale editie geannuleerd ging worden. De Entertainment Software Association – de organisatie achter E3 – is sindsdien angstvallig stil gebleven, maar het lijkt erop dat E3 2022 toch doorgaat, weliswaar digitaal.

Tenminste, dit vertelt de bekende insider Tom Henderson op Twitter. Volgens Henderson heeft de ESRB (Entertainment Software Ratings Board) onlangs e-mails verzonden naar verschillende ontwikkelaars met daarin de aankondiging dat het evenement volledig digitaal zal plaatsvinden. De insider verwacht daarom ook dat er spoedig een officiële aankondiging zal volgen.

E3 will be an entirely digital event again this year according to the ESRB who sent out emails to developers today.

