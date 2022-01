Recent werd duidelijk dat de ESA de fysieke editie van de E3 dit jaar had geannuleerd. Daarmee is het het derde jaar op rij dat de beurs niet daadwerkelijk zal plaatsvinden in Los Angeles. In plaats daarvan werd er gekeken naar een online evenement, zoals ze dat de voorgaande twee jaren ook hebben gedaan.

Een nieuw gerucht wijst echter op het annuleren van de digitale E3. Bekend journalist van VentureBeat, Jeff Grubb, meldt dat ontwikkelaars en uitgevers tegenwoordig massaal zelf evenementen opzetten, waardoor er vraagtekens bij het nut van de E3 geplaatst worden.

Een trend die we al een paar jaar zien en Grubb geeft aan dat het achter de schermen een rommel is omtrent de organisatie en dat het aannemelijk is dat de beurs geannuleerd zal worden. Althans, de digitale editie. Indien zo, dan is dat voor het eerst in jaren dat er geen E3 zal plaatsvinden en de vraag is of dit dan de laatste zet is om het maar in z’n geheel op te heffen.