De laatste fysieke E3 heeft in 2019 plaatsgevonden en hoewel er lange tijd plannen waren voor een beurs in 2020, was de ESA (organisatie) uiteindelijk genoodzaakt de beurs te annuleren vanwege de pandemie. In plaats daarvan vond er een digitale beurs plaats en hetzelfde gebeurde in 2021. Ook dit jaar zal het niet anders zijn, want de ESA heeft wederom aangekondigd een digitale beurs te organiseren.

De primaire reden hiertoe is uiteraard nog altijd de pandemie, want de ESA wil geen risico lopen met de aanwezige bezoekers, exploitanten en meer. Daarom zal het enkel een digitaal evenement zijn en de organisatie kijkt met positieve gevoelens vooruit naar de toekomst van de E3. Binnenkort zullen ze meer details bekendmaken, zo laat men weten aan VentureBeat.

“Due to the ongoing health risks surrounding COVID-19 and its potential impact on the safety of exhibitors and attendees, E3 will not be held in person in 2022. We remain incredibly excited about the future of E3 and look forward to announcing more details soon.”

Hoewel de ESA positief blijft over de E3, laat journalist Mike Futter weten dat de organisatie de vastgestelde data voor de E3 in het Los Angeles Convention Center al in november vorig jaar heeft opgegeven. Nog voordat de omikron variant opdook, wat suggereert dat ze er niet echt veel vertrouwen meer in hebben.

In de tussentijd heeft Geoff Keighley nogmaals benadrukt dat Summer Game Fest ook dit jaar weer terugkeert deze zomer.