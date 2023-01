Electronic Arts kondigde een paar jaar terug Skate 4 aan en die game is nog altijd in ontwikkeling zonder dat we zicht hebben op wanneer de titel uitkomt. Inmiddels verkeert de game in een dusdanige staat dat het gespeeld kan worden en daarom worden er playtesten gehouden. Hoewel deelnemers onder NDA staan, lekken er zo nu en dan wat details.

Zo blijkt uit nieuwe informatie via Insider Gaming dat Skate 4 lootboxen bevat. Op dit moment zouden er 16 verschillende zijn en de game zou over twee valuta’s beschikken met daarbij een grote kans op een derde, die aangeschaft kan worden via microtransacties.

Gezien de game een free-to-play model hanteert, is het op zich niet gek dat er voor deze middelen gekozen wordt om alsnog wat geld te verdienen aan de game. Eerder gaf de ontwikkelaar echter aan dat de game niet over betaalde lootboxen zou beschikken, wat suggereert dat eventuele microtransacties enkel aan in-game valuta gekoppeld zijn.

De voornaamste valuta om lootboxen mee aan te schaffen zouden ‘Stars’ zijn, die spelers verkrijgen door uitdagingen te voltooien. Lootboxen die 3 sterren kosten, zouden dan weer de meeste content opleveren, zoals cosmetische items en meubels, al is van dit laatste niet duidelijk waarvoor het precies is.

Een andere valuta zou ‘Taps’ zijn, dat mogelijk weer ingewisseld kan worden voor Stars. Hoewel deze valuta niet in de laatste build van de game zit, bestaat de kans dat dit de valuta is die met echt geld aangeschaft kan worden. Tot slot: mocht er een item uit een lootbox komen dat je al hebt, dan krijg je daarvoor ‘Hype’ al is niet duidelijk waarvoor dit te gebruiken valt.