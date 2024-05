We zijn al op de hoogte van de games die in de eerste helft van deze maand zullen worden toegevoegd aan de bibliotheek van Xbox Game Pass. Voor de tweede helft moeten we nog even wachten, maar wellicht is één titel al bekend.

Volgens eXtas1s – die al eerder Brothers: Tale of Two Sons lekte voor Game Pass – zal Lords of the Fallen in de laatste week van mei worden toegevoegd aan de digitale service van Microsoft. De game van Hexworks was vorige maand nog in de aanbieding in de Xbox Store.

Of deze informatie klopt zal rond de helft van deze maand duidelijk worden.