Lords of the Fallen mag dan wel Bloodborne niet van zijn genretroon gestoten hebben, het was toch een uiterst capabele Soulslike game die voldoende geprezen werd door de critici en bovendien uiterst vlot over de toonbank ging. Tijd voor een vervolg, horen we jullie al denken. En volgens een recent trademark – aangevraagd door uitgever CI Games en volgens dit bericht op X toegewezen aan ontwikkelaar Hexworks – komt die sequel er ook daadwerkelijk aan.

Het trademark in kwestie registreert de titel Death of the Fallen. De connectie met Lords of the Fallen is zo uiterst snel gelegd. De bijbehorende geruchtenmolen beweert dat dit het mysterieuze Project III is, een geheimzinnige actie-RPG waarmee CI Games eerder al aangaf verder te willen surfen op de fundering die het met Lords of the Fallen gelegd heeft. Death of the Fallen zou ergens in 2026 moeten uitkomen…

Een officiële aankondiging van de game zou dus nog wel even op zich kunnen laten wachten.