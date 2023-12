Sinds de release van Lords of the Fallen is ontwikkelaar HexWorks druk bezig geweest met verbeteringen voor de game, alsook nieuwe (gratis) content. In de afgelopen tijd zijn er onder meer nieuwe quests toegevoegd, waarmee je bij voltooiing nieuwe pantsers en dergelijke vrijspeelt. De studio denkt ook aan de feestdagen, want hoe kan je dat beter starten dan met meer bloedvergieten?

Er is nu een update verschenen waarmee seizoensgebonden content wordt toegevoegd. Het eerste deel genaamd Offerings of Orius is nu beschikbaar. Hiermee zijn onder andere kerstversieringen in de game aangebracht en er zijn nieuwe spreuken toegevoegd. De tweede content genaamd Trial of the Three Spirits verschijnt op 21 december. Met deze update kan je sneeuwballen maken en gooien naar vijanden en andere spelers. Ook komen er een aantal nieuwe pantsersets beschikbaar.

