Lords of the Fallen telt meer dan 5,5 miljoen spelers wereldwijd

De reboot van Lords of the Fallen nadert zijn tweede verjaardag en straalt meer dan ooit tevoren. Volgens het officiële X-account van de game zijn er ondertussen wereldwijd reeds meer dan 5,5 miljoen spelers waargenomen, een mijlpaal waar ontwikkelaar CI Games terecht trots op is.

Dit succes betekent uiteraard ook het beste voor de toekomst van de franchise, iets waar CI Games graag naar hint. Fans mogen met andere woorden gerust zijn: Lords of the Fallen lééft en is nog lang niet van plan om het bijltje erbij naar te gooien.

“Mournstead burns brighter than ever, with over 5.5 million Lampbearers worldwide. Your fierce loyalty, feedback, and passion have helped shape Lords of the Fallen into what it is today… and the exciting chapter that comes next. In light, we walk!”