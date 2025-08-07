Nieuwe update en permanente prijsverlaging voor Lords of the Fallen

CI Games heeft een nieuwe update uitgebracht voor Lords of the Fallen op alle platformen. Patch versie 2.0.55 brengt onder andere diverse bug fixes en verbeteringen, én het goede nieuws is dat de game voortaan ook een permanente prijsverlaging krijgt.
Vanaf nu kost Lords of the Fallen nog maar € 29,99, ongeacht of je op de PlayStation 5, Xbox Series X|S of pc speelt. Wat betreft de update zelf: de eerder verwijderde Unlocked Classes zijn weer beschikbaar, nadat een bug die de klassen op bepaalde save bestanden blokkeerde, is opgelost. Daarnaast zijn animaties verbeterd, PvP-beloningen aangepast en werden er bugs met Andres of Ebb en de Fief Door opgelost.
Hieronder kan je de patch notes bekijken.
Features & Improvements
- Unlockable Classes Restored: Fixed an issue where certain unlockable classes were inaccessible on affected save files. Players with impacted saves will now have access to these classes upon loading their game.,
- Improved Movement Animations: Enhanced walking and running animations for all characters, providing smoother and more natural motion during exploration and combat.,
- PvP Rewards Rebalanced: Adjusted PvP reward drop rates and loot pools to promote fairness and variety.
Bug Fixes
- Andreas of Ebb Note: Resolved an issue where the note from Andreas of Ebb was missing from its intended location, ensuring players can now collect this lore item as intended.,
- Fief Door Issue: Fixed a bug preventing the Fief Door from unlocking properly, allowing seamless progression through the area.