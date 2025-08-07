Nieuwe update en permanente prijsverlaging voor Lords of the Fallen

CI Games heeft een nieuwe update uitgebracht voor Lords of the Fallen op alle platformen. Patch versie 2.0.55 brengt onder andere diverse bug fixes en verbeteringen, én het goede nieuws is dat de game voortaan ook een permanente prijsverlaging krijgt.

Vanaf nu kost Lords of the Fallen nog maar € 29,99, ongeacht of je op de PlayStation 5, Xbox Series X|S of pc speelt. Wat betreft de update zelf: de eerder verwijderde Unlocked Classes zijn weer beschikbaar, nadat een bug die de klassen op bepaalde save bestanden blokkeerde, is opgelost. Daarnaast zijn animaties verbeterd, PvP-beloningen aangepast en werden er bugs met Andres of Ebb en de Fief Door opgelost.

Hieronder kan je de patch notes bekijken.