HexWorks, de ontwikkelaar van Lords of the Fallen, heeft zijn plannen voor gratis content voor de game bekendgemaakt. Het plan omvat niet alleen nieuwe content, maar ook updates om de stabiliteit en prestaties van het spel te verbeteren.

Een aantal van de content toevoegingen is: nieuwe uitrusting voor je personage, questlines, spreuken, New Game+-modus en nog veel meer. Je kunt op de afbeelding hierboven zien wat er voor de rest van het jaar precies op de planning staat.

Lords of the Fallen is nu beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Mocht je geïnteresseerd zijn in de game, lees dan zeker nog onze review.