Nacon Studio Milan, de ontwikkelaar van Terminator: Survivors, heeft nieuwe details gedeeld over de game die later dit jaar zal worden uitgebracht. De ontwikkelaar onthulde dat het spel is ontwikkeld met behulp van Unreal Engine 5.

Terminator: Survivors speelt zich af in 2009, enkele jaren na Judgment Day. Skynet is nog niet helemaal op volle kracht, maar doet er alles aan om de geschiedenis te herschrijven door een T-800 achter spelers aan te sturen. De ontwikkelaar maakt duidelijk dat het gaat om een enkele T-800 om de consistentie in de Terminator-lore te behouden en de essentie van de eerste twee films te omvatten.

“We aimed to capture the essence of the first two films, where the looming threat of an unstoppable machine instilled a sense of dread and urgency. By featuring a lone T-800 as the relentless antagonist, players are immersed in an atmosphere of constant peril and tension. Much like the protagonists in the movies, players will experience the harrowing sensation of being hunted by an adversary that knows no mercy and cannot be reasoned with.” Of course, you’ll also have to battle rival human factions.”