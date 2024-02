Hideo Kojima staat bekend om z’n unieke personage en dat bleek maar weer in de nieuwste Death Stranding 2 trailer, die tijdens de laatste State of Play onthuld werd. We zien Lea Seydoux’ Fragile terugkeren, wat al bekend was, maar zij heeft voor Norman Reedus’ Sam een nieuwe kompaan klaarliggen, in de vorm van een speciale pop.

Geheel in Kojima stijl heeft de pop de beeltenis van de Turks-Duitse regisseur Fatih Akin en de Japanse regisseur beschrijft het nog naamloze figuurtje als “erg energiek en grappig”. Hij ondersteunt Sam tijdens z’n reis. De regisseur zegt tevens dat hij al scenario’s had geschreven voor een vervolg, maar dat hij die sinds de pandemie heeft herschreven of zelfs weggegooid, behalve die van de pop.

“I have been friends with director Fatih Akin since he came to Japan for “In the Fade” (introduced thru Norman’s wife, Diane Kruger) promotion and we had an interview for Japanese media outlet (2018). At that time he told me he would love to become one of the characters in the game so I came up with a character for Fatih, a “living doll” to share the journey with Sam. His character is very energetic and funny, and despite his sadness, he supports Sam. I already had a rough draft of the character design and setup before DS1 was released, but after experiencing the pandemic in real life, I decided to discard all the scenarios I had prepared before and rewrote them, but kept the “living doll” as it was. The voice and acting was done by JONATHAN ROUMIE, popular for his work on the TV drama “The Chosen”.”