Nintendo staat erom bekend dat games van hun hand weinig ruimte innemen van de opslag van de Nintendo Switch of SD-kaart. Dit is dan ook niet anders met Paper Mario: The Thousand-Year Door, die op 23 mei zal uitkomen.

Nintendo laat via hun website weten dat de bestandsgrootte van Paper Mario: The Thousand-Year Door 5,1GB is. Dat is minder dan de andere Paper Mario-game die op de Nintendo Switch is uitgegeven. Paper Mario: The Origami King vereiste namelijk 6,5GB.