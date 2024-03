Nintendo-gamers hebben nog genoeg om naar uit te kijken de aankomende maanden, waaronder titels uit den ouden doosch die een likje verf gaan krijgen. We hebben al een tijdje niks meer gehoord omtrent de remaster en remake van respectievelijk Luigi’s Mansion 2 en Paper Mario: The Thousand-Year Door.

Het is echter goed mogelijk dat nieuws over deze games niet heel lang meer op zich laat wachten. De bekende leaker Pyoro reageerde namelijk op een fan die Nintendo vraagt om ons op Mario dag (10 maart, “Mar10”) meer info te geven over deze games. De leaker reageert door te zeggen dat Mario dag dit jaar toevallig op een zondag valt, “maar…” en daar laat hij/zij het bericht bij zitten.

Pyoro reageerde even later op X nog met een afbeelding van Luigi’s Mansion 2, waarmee dus de indruk wordt gewekt dat we de aankomende dagen inderdaad meer te horen gaan krijgen. We wachten de aankondigingen van Nintendo in ieder geval rustig af.