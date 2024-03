De bekende leaker Pyoro liet vorige week nog weten dat we mogelijk snel meer te horen krijgen over Luigi’s Mansion 2 HD en de Paper Mario: The Thousand-Year Door remake. Lang hebben we niet moeten wachten, want inmiddels heeft Nintendo de releasedatums van beide games bekendgemaakt.

De Paper Mario: The Thousand-Year Door remake lanceert op 23 mei. Luigi’s Mansion 2 HD komt ruim een maand later uit, op 27 juni. De berichten zijn terug te lezen op het X-account van Nintendo of America. Je hoeft je aankomende zomer in ieder geval niet te vervelen met je Switch.