De games van 2024 | Luigi’s Mansion 2 HD – We moesten ruim 10 jaar wachten voordat Luigi’s Mansion – destijds gelanceerd op de GameCube – een vervolg kreeg. Nintendo besloot het grote scherm in te ruilen voor de 3D-functionaliteiten van de Nintendo 3DS. De game werd goed ontvangen door zowel fans als critici en we werden vervolgens zelfs getrakteerd op een Luigi’s Mansion 3 voor de Nintendo Switch. We lopen tegen het einde van de hybride console aan en daarom besloten de Japanners om de tweede game van een likje verf te voorzien. Luigi’s Mansion 2 HD komt in 2024 naar de Nintendo Switch

Luigi’s Mansion 2 HD – Zoals het een vervolg betaamt, is het aan Luigi om zijn broer Mario wederom uit de klauwen van King Boo te bevrijden. Ditmaal is er echter ook de hoop om de invasie aan geesten te stoppen, mits Luigi de verschillende fragmenten van de Dark Moon kan verzamelen. Luigi wordt daarom door Professor E. Gadd naar verschillende landhuizen gestuurd, waar hij de geestachtige bewoners moet ontruimen en op zoek moet gaan naar de genoemde fragmenten. Bewapend met zijn vernieuwde Poltergust 5000 start de groene loodgieter zijn queeste, die niet zo simpel is als verwacht.

De spoken zijn namelijk behoorlijk gewiekst en ze weten zich goed te verstoppen. Eenmaal gevonden, moeten ze eerst verlamd worden met de Strobulb voordat zij opgezogen kunnen worden met de Poltergust 5000. De veredelde stofzuiger kan tevens ook zaken wegblazen, wat de centrale features zijn voor de vele puzzels die je voorgeschoteld zult krijgen. Naast een volwaardige verhaallijn en vele collectibles, kun je daarna nog aan de slag met de coöp multiplayermodus, waarin maximaal vier spelers willekeurige gegenereerde verdiepingen van een landhuis moeten verkennen en doelstellingen moeten behalen. Voor de Nintendo Switch release zal de game natuurlijk technisch ook verbeterd gaan worden, maar specifieke details heeft Nintendo nog niet met ons gedeeld.

Voorlopige verwachting: We moeten waarschijnlijk nog even wachten op het volgende volwaardige avontuur van Mario, maar gelukkig is zijn jongere broer daar om ons een aantal uren te vermaken. Luigi’s Mansion 2 HD is een game die de fans van de franchise inmiddels gespeeld zullen hebben, maar waar een volgende ronde op het grote(re) scherm geen gek idee is. Deze games staan bol van de sfeer, geinige puzzels en een behoorlijk uitgebreide campagne. Daarna kun je nog met je vrienden aan de slag en samen de Thrill Tower verkennen. Een definitieve releasedatum heeft Nintendo nog niet gegeven en ze houden het vooralsnog op 2024, maar het lijkt ons zeer waarschijnlijk dat het Japanse bedrijf spoedig met meer details zal komen over een datum en (eventuele) nieuwe features.