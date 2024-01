De games van 2024 | Paper Mario: The Thousand-Year Door – Nadat fans jarenlang hebben geroepen om een port of een remake van Paper Mario: The Thousand-Year door, was het vorig jaar dan eindelijk zover. Nintendo sloot de Nintendo Direct van september af met een klap op de vuurpijl door dan eindelijk een remake aan te kondigen van de meest populaire Paper Mario-game tot op heden. Nu de roep van alle fans eindelijk is beantwoord, is het tijd om vooruit te blikken op wat we mogen verwachten van de remake van deze game, die in de loop van dit jaar moet verschijnen.

Paper Mario: The Thousand-Year Door – Nintendo heeft, naast een aankondigingstrailer, nog niet veel naar buiten gebracht over de remake. Toch hebben we al een goed idee van wat we mogen verwachten van de game, onder andere dankzij een andere Mario remake die recent is uitgebracht: Super Mario RPG. Het spel belooft gebaseerd daarop een remake te zijn die trouw is aan het origineel en vooral verbeteringen doorvoert. Denk dan aan onder andere verbeterde graphics en belichting, beter vloeiende animaties en een hogere resolutie, maar met de oude vertrouwde gameplay, die het origineel al die tijd terug in 2004 zo populair heeft weten te maken.

Het verhaal van Paper Mario: The Thousand-Year Door zal volgens Nintendo identiek zijn aan het origineel, met precies dezelfde platformactie en humor. Ook het stemmenwerk zal niet opnieuw worden gedaan, iets wat nu natuurlijk helemaal relevant is met de recente vervanging van Mario’s stemacteur. Subtiele veranderingen zoals gezichtsexpressies en grotere veranderingen zoals een opnieuw gearrangeerde soundtrack, zullen de ervaring ongetwijfeld veel charmanter maken. Desalniettemin blijft de reeds goede fundering behouden voor deze remake.

Voorlopige verwachting: Fans die het origineel hebben gespeeld op de GameCube zullen ongetwijfeld mee worden genomen op een nostalgische trip in een fris jasje, maar deze game is zeker niet alleen voor hen. Iedereen die The Thousand-Year Door om wat voor reden dan ook heeft gemist, krijgt nu de kans om één van de leukste Mario-games ooit te spelen. Als je ook maar een beetje van Mario of RPG’s houdt zal je dit spel zeker niet willen laten liggen. Wie weet is het wel de allerlaatste klapper voor de Nintendo Switch en die mag je natuurlijk niet missen.