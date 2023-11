Review | Super Mario RPG – De toekomst van roleplaying games met onze favoriete loodgieter in de hoofdrol is op het moment wat koffiedik kijken. De Paper Mario-reeks is na de eerste twee delen zijn eigen ding gaan doen en de toekomst van de Mario & Luigi-reeks is op dit moment onzeker gezien ontwikkelaar AlphaDream niet meer onder ons is. De oorsprong van roleplaying games met Mario in de hoofdrol gaat echter helemaal terug naar 1996 toen grootmacht Square de handen ineen sloeg met Nintendo om Mario van zijn eerste RPG avontuur te voorzien. Nu in 2023 mogen we terugkeren naar dit avontuur en zijn we tevens tot de conclusie gekomen dat, net als de klassieke sidescrollers, ook dit Mario avontuur tijdloos is.

Same old story?

Mario wordt wakker en het is weer eens zo ver: Bowser heeft Peach gekidnapped. Onze besnorde vriend gaat vol goede moed richting Bowsers kasteel om hem weer eens een lesje te leren. Zo gezegd, zo gedaan, maar dan worden Mario én Bowser beiden uit het kasteel gelanceerd. Mario haast zich snel terug naar het kasteel om daar te zien dat de brug verwoest is en in het kasteel zich een gigantisch zwaard heeft genesteld. Dit zwaard draagt de naam Exor die in opdracht van Smithy, de daadwerkelijke vijand in dit verhaal, Bowsers kasteel heeft bezet. Om het allemaal nog erger te maken, heeft Exor ook de Star Road vernietigd, de bron van alle wensen in de wereld.



In zijn eentje gaat het Mario nooit lukken om dit kwaad te verslaan, maar gelukkig vindt hij gaandeweg zijn avontuur allerlei gelijkgezinden die hem graag bij willen staan. Als eerste is dat Mallow, een jong dikkopje. Niet veel later voegt ook Geno, een mysterieuze tot leven gekomen houten pop, zich bij de groep. Wanneer onze helden de locatie van Peach achterhalen komen ze daar ook Bowser tegen die vanzelfsprekend een appeltje heeft te schillen met Smithy en zijn onderdanen. Hierom zet Bowser zich, soort van, over zijn trots heen en voegt hij zich bij Mario en zijn team. Nadat dit team Peach heeft kunnen redden voegt zij zich ook bij het team om de vrede in het koninkrijk weer te herstellen. Wat volgt is avontuur, spanning en ook veel humor door de fantastisch geschreven personages die je gaandeweg ontmoet.

Bewezen formule

Als je de oorspronkelijke versie van Super Mario RPG ooit hebt gespeeld, dan weet je min of meer wat je te wachten staat in deze remake. Je beweegt je door de wereld als Mario vanuit een isometrisch perspectief. Onderweg zal je diverse vijanden zien rondlopen. Je kan ze proberen te vermijden, maar zodra je met ze in (turn-based) gevecht gaat neem je het tegen ze op met maximaal twee hulpjes. Mario moet altijd onderdeel zijn van het gevecht, maar je bepaalt zelf wie de andere twee zijn – wat voor sommige gevechten een must is. Zo zijn sommige vijanden bijvoorbeeld zwak tegen vuur. In zo’n situatie zet je natuurlijk Bowser in, maar Mario zelf kan ook vuurballen gooien. Andere vijanden zijn bijvoorbeeld weer zwak tegen elektriciteit, waarbij Mallow goed kan helpen.



Door het vechten krijgen Mario en zijn compagnons XP wat er natuurlijk voor zorgt dat ze een level omhoog gaan. Bij elk level dat ze omhoog gaan mag je ook altijd een kleine bonus uitzoeken die je levens, fysieke kracht of magische kracht kan toebedelen. Zo tellen Mario’s vuurballen bijvoorbeeld als een magische aanval. Om zo’n aanval in te kunnen zetten moet je voldoende Flower Points hebben. De maximale hoeveelheid Flower Points kunnen enkel omhoog gaan met items die je tijdens jouw avontuur tegen kan komen. Het loont daarom zeker om gebieden volledig uit te kammen, want je kan ook zomaar een vet wapen tegenkomen voor iemand in je team.

Die Flower Points en jouw levens moeten zo nu en dan ook worden aangevuld. In de wereld van Super Mario RPG kom je daar wat items voor tegen of je koopt ze bij een winkel om een voorraad aan te leggen. In de diverse dorpen die je bezoekt is altijd een winkel te vinden waar je dit soort spulletjes kan kopen, maar ook uitrusting in de vorm van wapens of bepantsering voor Mario en zijn vrienden. Voordat je verder op avontuur gaat kan je ook even een stop maken in de plaatselijke herberg om voor een klein bedrag weer met een volle balk levens en Flower Points op pad te gaan, wat vanzelfsprekend een stuk minder kost dan alles aan te vullen met items uit de winkel.

Nieuw-ig

Natuurlijk doet deze remake ook wat nieuwe dingen. Een van de belangrijkste hiervan zijn de Triple Moves. Je laadt deze op door Action Commands volledig te benutten. Een Action Command is wanneer Mario of een van zijn compagnons een aanval uitvoert en dan moet je met precieze timing op de A-knop drukken. Als dat lukt doe je wat extra schade en er loopt ook een meter vol. Zodra die meter vol is, kan je een Triple Move uitvoeren, wat een zeer krachtige aanval is waarbij het hele team aanvalt. Hoe dat uitpakt hangt er vanaf wie je op dat moment in jouw party hebt zitten. Iedere combinatie doet namelijk iets anders. Daarnaast is er ook een belangrijke quality of life verbetering toegevoegd in de vorm van autosaves die je naast de normale save-punten kan benutten. Voor ons gevoel zijn deze toevoegingen wel een beetje erg safe en hadden er bijvoorbeeld ook wel wat nieuwe moves voor de individuele personages toegevoegd mogen worden.

Hernieuwde glorie

Qua opzet is Super Mario RPG misschien een wat simpel ogende game, maar daar staat tegenover dat het erg prettig is om naar te kijken. Enerzijds heeft ontwikkelaar ArtePiazza de charme van het origineel op de Super Nintendo weten te behouden, maar dan met een flinke laag verf er overheen en dat komt… Tsja, goed uit de verf. Ondanks het isometrische perspectief zie je hier en daar wel degelijk subtiele details in de gezichtsuitdrukkingen van de diverse personages die je tegenkomt. Op grafisch gebied is de remake van Super Mario RPG zo’n zeldzaam geval dat precies de charme van het origineel weet te behouden, maar toch ook fris en modern aan weet te voelen door de aandacht die in de graphics is gestoken. Een knap staaltje werk.



De waargenomen performance is prima in orde: een rotsvaste 60fps zorgt er voor dat het uitvoeren van de Action Commands een niet al te lastige opgave is. Docked noteren we een resolutie van 1080p en in handheld modus 720p. Toegegeven, het is een remake maar deze performance gecombineerd met de eerder omschreven fijne, doch simpele graphics maakt van Super Mario RPG een game die erg leuk is om te spelen en om naar te kijken. Niks anders dan lof op dat gebied dus. Super Mario RPG kent een opnieuw gecomponeerde soundtrack, maar als je écht voor dat nostalgische gevoel wilt gaan, kan je ook de oorspronkelijke Super Nintendo soundtrack inschakelen. Met die nieuwe soundtrack is wat ons betreft helemaal niks mis. Het zijn gewoon de deuntjes die we al kennen, maar dan met heel wat meer definitie in de melodieën. Binnen het eerste uur hadden wij het bekende gevechtsmuziekje alweer in ons hoofd rondspoken, wat zeker geen straf is.