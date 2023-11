Preview | Super Mario RPG – Nintendo en Square, ooit waren ze niet los van elkaar te bedenken. Vandaag de dag is dat echter wel anders. Sinds de komst van de eerste PlayStation verhuisde de Final Fantasy-serie al gauw van kamp Nintendo naar kamp Sony. Dat betekent niet dat, tegenwoordig, Square Enix niks meer uitbrengt voor Nintendo consoles. Integendeel, met titels zoals Octopath Traveler en de Live A Live remake heeft Square Enix wel degelijk getoond dat Nintendo nog steeds een speciaal plekje in hun hart heeft. Of we ooit nog een samenwerking in de vorm van Super Mario RPG gaan zien durven we niet te zeggen, maar we zijn in ieder geval blij dat dit stukje historie in een nieuw jasje wordt gestoken voor de hedendaagse gamers.

Mario aan zet

Vandaag de dag zullen veel gamers wel bekend zijn met de Mario RPG’s. Jarenlang werden er delen in de Mario & Luigi serie uitgebracht voor Nintendo’s handhelds en ook de eerste twee Paper Mario-games zijn bij veel gamers een favoriet. Dat deze series überhaupt het levenslicht hebben gezien valt te danken aan Super Mario RPG, een game die aantoont dat Mario niet alleen goed is in platformers en wat sportspelletjes. Wat Super Mario RPG ook anders doet dan de platformers is dat Bowser in dit verhaal niet de grote vijand is. Bowser kidnapped Peach weer eens, maar vervolgens wordt Peach weer van hem ontfutselt door wat vreemde wezens.



In de kern is er niks gewijzigd aan Super Mario RPG en is Nintendo voor een zo trouw mogelijke remake gegaan. Met de release van deze remake wordt het ook de eerste keer dat gamers in Europa officieel met Super Mario RPG aan de slag kunnen, mits je de Super NES Classic Edition van een paar jaar terug niet meerekent. Square Enix heeft niks te maken met deze remake, maar in de fundering merk je wel degelijk dat het een game uit de stallen van Square is. Als je niet alles precies volgens het boekje doet, zal je op de normale moeilijkheidsgraad geheid een keer onderuit gaan.

Modernisering

Die moeilijkheidsgraad hoef jij je echter geen zorgen om te maken, want deze remake is ook voorzien van een makkelijkere moeilijkheidsgraad. Dat is een van de toevoegingen aan deze remake, maar er zijn nog wel wat dingetjes te benoemen. Zoals bij veel JRPG’s maakt Super Mario RPG gebruik van turn-based gevechten. Je kiest een aanval, vervolgens kies je de vijand tegen wie je die aanval wilt gebruiken en hij wordt uitgevoerd. Daarnaast heb je nog zogenoemde action commands. Door op het juiste moment nog een keer op de A-knop te duwen krijgt jouw aanval extra kracht, net als in het origineel. Doe je dit echter helemaal perfect, dan krijgen andere tegenstanders ook schade wat een handige toevoeging is en sommige gevechten ook een stuk leuker maakt in plaats van frustrerend.

Kameraadschap

Al snel komt Mario zijn eerste maatje tegen in de vorm van Mallow, het vreemdste dikkopje dat we ooit hebben gezien. Mallow stelt zichzelf voor als een dikkopje en komt van Tadpole Pond. Nadat Mario hem even heeft geholpen met wat zaken voegt Mallow zich al snel bij Mario en dat is maar goed ook. De trucjes in het arsenaal van Mallow komen zeker goed van pas. Mallow kan healen, een heuse area of effect aanval uitvoeren, waarbij de donder uit de lucht komt én hij kan vijanden identificeren als geen ander. Als je bezig bent met een baasgevecht, wat soms best even kan duren, kan Mallow je in ieder geval vertellen hoeveel levenspunten dit wezen nog heeft.

Niet bijzonder lang na Mallow komen we de volgende ster van het verhaal tegen in de vorm van Geno. Deze houten pop is in eerste instantie niets meer dan een speeltje van een jonge Toad, maar komt op miraculeuze wijze tot leven. Geno is ook een erg fijne toevoeging aan het team, omdat hij gigantisch veel schade aan kan richten. Met de Geno Beam houd je de A-knop ingedrukt tot het juiste moment om zo de levenspunten van een tegenstander te zien wegsmelten. Naast vernietigen kan Geno ook de rest van het team helpen met zijn Geno Boost, waarmee de aanval en de verdediging van Mario, Mallow of Geno zelf een aardige boost krijgt.

Schitteren in simpelheid

De presentatie van Super Mario RPG ziet er vooralsnog goed uit wat ons betreft. Nintendo is ontzettend trouw gebleven aan het origineel, maar wel op de beste manier. Enerzijds voelt de game nog steeds écht aan als een Super Nintendo-game, maar wel eentje met mooie hedendaagse graphics. Daarbij krijgen we hier en daar ook wat cutscènes voorgeschoteld, iets wat in het origineel niet aanwezig was. Qua soundtrack kunnen we kiezen uit het origineel, wat natuurlijk direct op onze nostalgische snaar werkt, maar er is ook een volledig nieuwe soundtrack voor deze remake om uit te kiezen. Vooralsnog vinden we die niet verkeerd en al vonden we dat wel, we hebben tenminste de keuze waar we naar willen luisteren.

Voorlopige conclusie

Het is een absoluut genoegen om weer eens in de wereld van Super Mario RPG te mogen duiken. Het verhaal in deze game gaat dieper dan je zou denken, de klassieke Square-gameplay is nagenoeg intact gebleven en de charme die het origineel had wordt erg goed vertolkt naar de Nintendo Switch. We zijn erg benieuwd of de rest van deze remake deze kwaliteitsnormen vasthoudt, maar we durven voorzichtig optimistisch te zijn door te stellen dat dit vast wel het geval zal zijn. Wij duiken snel weer in deze game en binnenkort mogen jullie het definitieve oordeel verwachten in onze review.