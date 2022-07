Review | Live A Live – In het verleden werden bepaalde games nog wel eens niet uitgegeven buiten de Japanse grenzen. Vandaag de dag gebeurt dit sporadisch nog steeds, maar het aantal gevallen is aanzienlijk gedaald. Dat een game hier nooit is uitgekomen wil niet zeggen dat er geen fanbase van is, dus is het passend dat Live A Live jaren later alsnog zijn weg naar Europa vindt. Of deze intrigerende titel van weleer vandaag de dag nog steeds indruk maakt lees je hier.

Meerdere levens

Het verhaal van Live A Live is erg moeilijk samen te vatten, gezien je direct vanaf het begin zeven verschillende verhaallijnen krijgt voorgeschoteld. Elk verhaal speelt zich af in een andere periode en kent zijn eigen held met wie je speelt. De oertijd, het wilde westen en de verre toekomst… van alles passeert de revue. De verhalen verschillen behoorlijk in duur. Zo speelden wij het ene verhaal in een uurtje uit en duurde het andere verhaal vier uur. Je boekt bijvoorbeeld progressie in de oertijd, maar daar win je verder niks mee wanneer je over gaat naar bijvoorbeeld de toekomst.



De opzet van deze verhalen is ook gelijk een van de minpunten. In een klassieke JRPG met turn-based gevechten is het gevoel van progressie altijd fijn. In het geval van Live A Live, waarin je progressie boekt in een hoofdstukje en vervolgens weer op nul begint in het andere, gaat dit gevoel compleet verloren. Daarentegen begrijpen we het sentiment wel, gezien het concept nooit eerder vertoond was ten tijde van de oorspronkelijke release. Live A Live vertelt zijn verhaal uitmuntend en komt uiteindelijk tot een climax waarbij alles op zijn plaats valt, maar lijkt qua gameplay misschien een verkeerde identiteit te hebben gekozen.

De strijd

Daarmee willen we overigens niet zeggen dat de gameplay slecht is. Live A Live speelt als een tactische turn-based RPG. Tijdens de gevechten krijg je een grid waar je jezelf overheen kan bewegen om zo ideaal te gaan staan voor bepaalde aanvallen. Jouw aanvallen hebben namelijk een beperkt raakvlak. Positionering is hierin ook belangrijk gezien jouw tegenstanders krachtige aanvallen kennen die zowel jou als iemand uit jouw party schade kunnen aanrichten. Dus zo maar lukraak iedereen voor dezelfde tegenstander neerzetten is geen goed plan.



De werelden waar je doorheen loopt zijn veelal beperkt, maar goed uitgewerkt. De charme springt van Live A Live af. Om in een en dezelfde artstyle langs verschillende periodes uit de geschiedenis te reizen biedt iets bijzonders. Op het gebied van mechanics kennen sommige hoofdstukken ook elementen die niet in andere hoofdstukken terugkomen. Niet elk hoofdstuk heeft er bijvoorbeeld crafting in zitten en zo is er ook een hoofdstuk waar weinig in wordt gevochten en de actie meer plaatsvindt in de wereld zelf waar we doorheen lopen. Je krijgt daardoor wel wat afwisseling per hoofdstuk, maar leent dit concept zich wel écht voor een RPG? We durven met zekerheid te zeggen dat Live A Live een unieke titel is, maar we missen het eerder aangekaarte gevoel van progressie behoorlijk.

Een goed voorbeeld is het benoemde hoofdstuk met weinig gevechten. Er is een vast patroon aan gevechten waar jij mee te maken krijgt. Het is dus onmogelijk om jouw personage sterker te maken dan dat hij is als je tegenover de eindbaas van het hoofdstuk komt te staan. Het volgt één rechte lijn. In onze optiek is de turn-based RPG gameplay dan wat misplaatst. Het voegt in dit geval niks toe. Een gevecht begint, jij valt aan wanneer het nodig is, zult verdedigen wanneer jouw tegenstander een super aanval gebruikt en je hebt gewonnen. Er is een totaal gebrek aan uitdaging, omdat alles al voor je is uitgestippeld. Je kan niet sterker zijn voor dit gevecht, of überhaupt te zwak.

De liefde

Daarentegen biedt Live A Live wel een van de meest unieke ervaringen die we ooit hebben gespeeld. De algehele insteek van de game blijft verdomd origineel en je vindt het bij geen enkele andere titel. Die originaliteit is iets wat zeker benoemd mag worden, maar het maakt Live A Live niet automatisch een geweldige game. Je krijgt een aantal verhalen voorgeschoteld om doorheen te spelen, de een helaas korter dan de ander, wat wel veel afwisseling brengt. Na een uur of twintig ben je door de game heen, verdeeld over zo’n zeven verhalen. Het is een vrij beperkte tactische RPG, wat ook weer te maken heeft met het gebrek aan progressie. Er zijn geen unieke speciale aanvallen en de gevechten zijn altijd gebalanceerd, want je volgt een rechte lijn per verhaal. Dit maakt de game slecht herspeelbaar.

Kunstwerk

Deze remake van Live A Live hanteert dezelfde 2D-HD grafische stijl die Square Enix eerder heeft gebruikt voor RPG’s op de Switch, zoals Octopath Traveler. Dit houdt in dat de performance vergelijkbaar is met deze titel. Docked mogen we op een 720p resolutie rekenen en handheld 540p, beide op een prima 30fps. Met de wisselende thema’s in Live A Live is het gebruik van de 2D-HD grafische stijl absoluut een feest voor het oog. Mede dankzij het hoofdstuk in de toekomst kunnen we ons prima een remake van bijvoorbeeld oudere Star Ocean-delen voorstellen in deze engine. De charme van de 16-bit roots blijft behouden en toch voelt het aan als een game die in het landschap van vandaag de dag past.



Voor de soundtrack zijn ook kosten noch moeite bespaard. De originele componist, Yoko Shimomura, heeft alle muziek voor deze remake wederom geregeld en in een wat moderner jasje gegoten. Je herkent er zeker de oorspronkelijke 16-bit deuntjes in, maar het is nu allemaal wel wat meer imponerend. Ook bevat de game nu voice-acting, waarbij het Engelse stemmenwerk oké is. Niet al te veel overacting, maar toch prefereren we bij deze titel de Japanse stemmen.

Gespeeld en beschikbaar op: Nintendo Switch.