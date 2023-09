Nintendo kondigde eerder dit jaar de remake van Super Mario RPG aan en toen leerden we ook dat de game op 17 november zal verschijnen. We hoeven dus niet lang meer te wachten totdat de game uitkomt en om ons zoet te houden is er een nieuwe trailer verschenen.

De onderstaande trailer werd zojuist tijdens de Nintendo Direct uitzending getoond en laat veel elementen uit de game zien. Check het zeker even om een goede indruk van de aankomende game te krijgen.