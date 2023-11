Super Mario RPG is vanaf morgen verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en je hebt gisteren kunnen lezen dat de game onze Wim uitermate goed in de smaak viel. Inmiddels zijn er natuurlijk meer reviews online gegaan en die schetsen eveneens een positief beeld.

De klassieker in een nieuw jasje wordt uitstekend ontvangen met doorgaans hoge cijfers. Er valt op moment van schrijven ook nog geen onvoldoende te bespeuren en het enige lage cijfer is een 6.0. De rest is hoger met zelfs een 10.

Player 2 – 10

Nintenderos – 9.5

Stevivor – 9.5

Atomix – 9.5

CGMagazine – 9.0

COGconnected – 9.0

Digitally Downloaded – 9.0

God is a Geek – 9.0

GAMINGbible – 9.0

Nintenduo – 9.0

Nintendo Life – 9.0

Pocket-Lint – 9.0

Screen Rant – 9.0

Press Start Australia – 9.0

Shacknews – 9.0

Siliconera – 9.0

Tierragamer – 9.0

Wccftech – 9.0

My Nintendo News – 9.0

Destructoid – 9.0

LevelUp – 9.0

Pocket Tactics – 9.0

The Games Machine – 8.9

Game Informer – 8.8

SpazioGames – 8.7

Areajugones – 8.5

GamePro Germany – 8.5

Vandal – 8.5

Jeuxvideo.com – 8.5

Meristation – 8.5

GAMES.CH – 8.2

Checkpoint Gaming – 8.0

Dexerto – 8.0

Comicbook.com – 8.0

Gamereactor – 8.0

GamesHub – 8.0

Trusted Reviews – 8.0

VGC – 8.0

MGG – 8.0

IGN – 8.0

Eurogamer – 8.0

Vooks – 8.0

TheSixthAxis – 8.0

WellPlayed – 8.0

GamesRadar+ – 8.0

Twinfinite – 8.0

PCMag – 8.0

NME – 8.0

VG247 – 8.0

RPG Site – 8.0

GameSpot – 8.0

Power Unlimited – 7.8

Multiplayer.it – 7.5

Digital Trends – 7.0

Inverse – 7.0

Metro GameCentral – 7.0

Gameblog.fr – 7.0

The Enemy – 6.0

Super Mario RPG verschijnt exclusief voor de Nintendo Switch.