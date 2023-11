Wij zijn vooralsnog zeer te spreken over de aanstaande remake van Super Mario RPG. Naarmate de release steeds dichterbij komt verschijnen er ook steeds meer beelden op het internet. Nintendo heeft op hun Japanse YouTube-kanaal een nieuwe video van zo’n vijf minuten geplaatst waarin je alvast wat meer van de wereld, vijanden én bondgenoten in dit Mario avontuur te zien krijgt.

Jammer genoeg spreekt de, zeer enthousiaste, verteller in deze video Japans dus moeten we het enkel met de voorgeschotelde beelden doen – tenzij je de ondertiteling aanzet. In de beelden zien we onder andere Mario’s nieuwe partners Mallow en Geno voorbij komen, Bowser die even een traantje moet laten en natuurlijk wat meer beelden bomvol RPG-actie. Omcirkel 17 november maar alvast in jouw agenda, dan verschijnt de remake van Super Mario RPG exclusief voor de Nintendo Switch.