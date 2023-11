Je kunt het je vast nog goed herinneren toen je jong was: je hebt zojuist afgerekend voor die nieuwe game waar je al zo lang naar uitkijkt. Je hebt nog wel even te gaan voordat je thuis bent, dus om de anticipatie te bedwingen open je de doos of het hoesje van je spel alvast en verlies je jezelf in de bijgeleverde gamehandleiding.

Het is iets dat nu helaas een reliek van het verleden is, maar voor Japanse gamers wordt dit binnenkort weer werkelijkheid. Nintendo heeft bekendgemaakt dat de Japanse fysieke versie van Super Mario RPG een handleidingsboekje zal bevatten dat in de stijl is van de vintage SNES-handleidingsboekjes.

Het is nog niet bekend of wij dit boekje ook in het hoesje terug zullen vinden, maar zodra hier meer over bekend is laten we dat natuurlijk weten. Game Watch heeft een foto gedeeld van het hoesje, die je hieronder kunt bekijken. Super Mario RPG is vanaf 17 november exclusief beschikbaar voor de Nintendo Switch.