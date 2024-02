Review | Mario vs. Donkey Kong – Een paar weken geleden hebben wij de eerste stappen gezet in Mario vs. Donkey Kong. De eerste gameplay indrukken waren gelijk positief en toen lieten we al weten dat het absoluut naar meer smaakte. Nu hebben wij de volledige game kunnen spelen en met de release morgen, gaan we nu onze ongezouten mening over deze titel delen. De stoute aap met de wanhopige loodgieter staan in deze puzzelgame samen garant voor een flink portie speelplezier. Mario vs. Donkey Kong is namelijk niet een game die je zomaar aan je voorbij mag laten gaan. Waarom dat zo is, gaan we je nu vertellen!

Meer dan het lijkt

In onze preview hebben wij al gesproken over wat voor een soort game Mario vs. Donkey Kong is: een uiterst leuke puzzel platformer. Zo konden wij toen de eerste vier werelden spelen, die elk lekker gevarieerd zijn qua gameplay. Nu we de volledige game hebben uitgespeeld, kunnen we herbevestigen dat de variatie er van begin tot eind goed in zit. De game biedt namelijk genoeg content om je een geruime tijd mee te vermaken. De eerste werelden die je speelt zijn als het ware ‘normale’ versies. Heb je alle werelden uitgespeeld, dan krijg je ‘Wereld Plus’ levels aangeboden. In deze werelden is het concept een beetje veranderd ten opzichte van de normale werelden. In plaats van een tweedelig level uit te spelen (eerst een sleutel bemachtigen en een deur ontgrendelen, daarna de Mario figurine bemachtigen) speel je nu maar één level per keer.

In dit ‘Plus’ level dien jij een Mario figurine te vinden en deze naar de gesloten deur te begeleiden. Deze figurine heeft namelijk altijd de gouden sleutel bij zich, waardoor je niet nog apart op zoek moet naar een sleutel zoals in de normale levels het geval is. De Wereld Plus levels zorgen voor een verlenging van de speelduur en dat op een creatieve en leuke manier. Aan gamers die bekend zijn met de oude Game Boy Advance-versie kunnen wij ook melden dat de game genoeg extra biedt. Zo zijn er twee extra normale werelden toegevoegd, met ook nog een Time Trial modus. Als endgame content keren de Expert Levels terug: de moeilijkste puzzellevels in de game, die je ontgrendelt naarmate je alle Sterren verzamelt. In totaal biedt Mario vs. Donkey Kong meer dan honderd levels, wat ongeveer gelijk staat aan 15 uur speeltijd, afhankelijk of je speelt op Casual of Classic (meer daarover in de preview).

Erg vermakelijk, maar soms wat achterhaald

De verschillende thema’s in de diverse (Plus) werelden samen met de wezens die invloed uitoefenen op je puzzelstrategie, weten er voor te zorgen dat de game genoeg uitdaging biedt. Toch is niet alles tip top in orde in Mario vs. Donkey Kong. Zo zijn de baasgevechten aan het einde van elke wereld toch wel de zwakste onderdelen van de game. Het is een klassiek concept: Donkey Kong staat hoog op je scherm en gooit verschillende objecten naar Mario toe. Mario dient deze te ontwijken en zelf Donkey Kong vier keer met een object te raken. Mario mag maximaal zes keer geraakt worden (en vreemd genoeg slechts vier keer bij alle andere pogingen), want per keer dat je geraakt wordt raak je een Mario figurine uit die wereld kwijt.

De gevechten kennen per wereld een variant op dit concept, maar het komt uiteindelijk gewoon telkens op hetzelfde neer. De AI van Donkey Kong voelt hierbij erg all-over-the-place, omdat er amper sprake is van een logisch patroon in aanvallen. Zo kan de aap erg spammerig overkomen, waardoor je onredelijk vaak geraakt wordt. Hierdoor kan je bijvoorbeeld in een hoek gedreven worden, waarna schade ontwijken haast onmogelijk wordt. Word je nul keer geraakt door Donkey Kong tijdens het gevecht, dan krijg je een Ster toegewezen, anders niet. Ware het niet dat het behalen van sommige Sterren soms onnodig frustrerend kan zijn op deze manier. Buiten de soms rare vechtpatronen zijn de baasgevechten ook vrij eentonig te noemen vanwege het herhalende concept. Waar baasgevechten – en dan met name het verslaan van een baas – tot de meest bevredigende onderdelen van een game moeten behoren, is dat in dit spel juist niet het geval en dat is toch wat zonde.

Coöp is een gloednieuwe toevoeging

Een gloednieuw onderdeel is dat je de gehele game in coöp kunt spelen. Elke puzzel is met Mario (Speler-1) of Toad (Speler-2) samen te voltooien. Zodra je in coöp speelt verandert er iets kleins aan de spelregels: om het niet te gemakkelijk te maken, verschijnt er bij de eerste fase van elke puzzel (ontgrendelen van de deur) een tweede zilveren slot. Zo moet je samen een zilveren én gouden sleutel verzamelen, om daarna de Mario figurine te bemachtigen. Het is een leuke toevoeging die het puzzelen nog vermakelijker maakt. Hoewel het een relatief subtiele toevoeging aan de gameplay is, is het een leuke extra voor Mario vs. Donkey Kong.

Een gelikte game

Mario vs. Donkey Kong valt technisch een netjes afgewerkte game te noemen. Grafisch is de titel erg kleurrijk en detailvol. Zo kun je bijvoorbeeld letterlijk de haren van Donkey Kong zien. Van beide hoofdpersonages zijn ook de animaties erg verzorgd te noemen, wat voor levendige momenten in de game zorgt. De verschillende wezens die je tegenkomt kennen bovendien allemaal een leuk ontwerp en door de verschillende kleurenpaletten van elke wereld, heb je continu iets anders om naar te kijken. Al moeten we wel zeggen dat het ook weer niet enorm indrukwekkend is. Hetzelfde geldt voor de audio: met leuke muziek brengt het de speelse sfeer goed over, maar het is niet memorabel. Het doet vooral wat het doen moet en dat is op zich netjes. Ditzelfde geldt voor de performance. Op de Nintendo Switch (OLED) draait de game op native 720p (docked op 1080p) met 60 frames per seconden.