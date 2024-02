In onze preview lieten we al doorschemeren dat het met de kwaliteit van Mario vs. Donkey Kong wel weer snor zit. Toch is het weer even een ander soort game dan wat de meeste gamers gewend zijn van onze favoriete loodgieter. Het helpt daarom dat Nintendo alvast een demo heeft uitgebracht van Mario vs. Donkey Kong, zodat je zelf ook even kan zien of het wat voor jou is.

Naast de demo heeft Nintendo ook een nieuwe trailer uitgebracht van ongeveer 3 minuten, waarin je wat meer leert over hoe Mario vs. Donkey Kong werkt en wat er zoal nieuw is in deze Nintendo Switch remake. Als extraatje hebben we ook de Japanse commercial erbij geplaatst, waarin je tevens wat beelden te zien krijgt en een erg enthousiaste man ‘Donkey Kong’ op een wat grappige manier hoort uitspreken.

Mario vs. Donkey Kong verschijnt op 16 februari exclusief voor de Nintendo Switch.