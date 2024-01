Preview | Mario vs. Donkey Kong – Mario vs. Donkey Kong? Die game is toch al uit? Dat klopt, alleen stamt die game uit het jaar 2004. In dit geval is Mario vs. Donkey Kong een remake van de Game Boy Advance versie. Dit betekent dat we met vernieuwde graphics een pareltje van weleer kunnen gaan herbeleven op de Nintendo Switch (OLED). Wij hebben alvast van de game kunnen proeven en delen onze eerste impressie graag met je. Wat is het precies voor game, speelt het leuk en belangrijker nog: waarom zou je deze game in de gaten moeten houden?

Voor aap staan

Het verhaal luidt dat Donkey Kong tijdens het zappen op tv een reclame ziet van nieuwe Mario figurines. Uiterst enthousiast rent hij naar de winkel, waar hij het slechte nieuws te horen krijgt dat alle Mario figurines zijn uitverkocht. Ware het niet dat de fabriek waar deze grappige poppetjes geproduceerd worden bij hem om de hoek is. Donkey Kong stormt erop af en steelt alle beschikbare Mario figurines uit de voorraad van de fabriek. Mario, jawel de enige echte, loopt toevallig in de buurt van deze fabriek en merkt op dat Donkey Kong de kwajongen uithangt. Het is aan hem de taak om alle figurines die Donkey Kong gejat heeft weer te bemachtigen, want blijkbaar is Mario ook een speelgoedmagnaat die niet vies is van een extra zakcentje bijverdienen.

Mario vs. Donkey Kong is een puzzelgame die platform elementen combineert. Elk level dat je speelt begint met Donkey Kong die zijn grote kop uit een deurtje steekt. Diezelfde deur dien je met Mario te ontgrendelen met een sleutel, die je vervolgens in dat level kunt vinden. Ieder level bestaat uit twee fases: de eerste fase is de deur ontgrendelen en die betreden, de tweede fase is de gestolen Mario figurine te pakken krijgen. Het puzzel element hier is dat je te maken hebt met schakelaars (blauw, rood of geel), die elk constructies activeren binnen het level. Denk aan blokken of platformen die je nodig hebt om bij de sleutel of deur te geraken. Door belemmerende elementen zoals (mechanische) wezens of bewegende objecten, moet je goed opletten hoe je zo’n puzzel oplost.

Per wereld heb je zes levels, die eindigen met twee extra afrondingslevels: de figurines terug de kist in krijgen (een extra puzzel om de figurines letterlijk naar een doos toe te leiden) en de strijd aangaan met Donkey Kong in een baasgevecht. Wij hebben de eerste vier werelden kunnen spelen (Mario Toy Company, Donkey Kong Jungle, Fire Mountain en Merry Mini-Land) en kunnen nu al vertellen dat de variatie goed aanwezig is. Elke wereld heeft namelijk een eigen thema, zoals de benaming al suggereert. Zo heeft de eerste wereld als thema de fabriek van de figurines en de stad waar deze zich bevindt en is de tweede wereld een jungle. Door deze verandering van thema’s krijg je keer op keer te maken met nieuwe soorten objecten en wezens. De ene keer heb je bijvoorbeeld brandende olievaten die je moet ontwijken. In een andere omgeving zie je speelgoed aapjes wiens staart je kan gebruiken om van touw naar touw te slingeren. Het zijn twee voorbeelden van elementen die afwisselend gepresenteerd worden en je telkens nieuwe uitdagingen binnen de puzzels voorschotelen.

Puzzelen met veel variatie

De derde wereld speelt zich af in een vulkaan omgeving. Hier merk je dat de levels een stukje uitdagender worden en je toch twee keer moet nadenken voor je gaat springen, klimmen en klauteren. Als je op de verkeerde schakel springt om een bepaalde kleur aan objecten te activeren, kan dat ertoe leiden dat je teveel tijd kwijt bent door alles te moeten heractiveren. Per level moet je namelijk ook nog eens rekening houden met een tijdslimiet waarbinnen je de puzzel moet oplossen, wat de spanning verhoogt. Om er in deze vulkaan wereld nog een schepje bovenop te doen: je krijgt hier ook nog te maken met lava dat omhoog en omlaag gaat, waardoor je er gemakkelijk in terecht kan komen als je de verkeerde kleur schakel geactiveerd hebt.

Klinkt dit een beetje stressvol? Geen zorgen, er zijn namelijk twee soorten speelstijlen in deze game beschikbaar: Casual en Classic. Met Classic ben je meteen een leven kwijt als je tegen een vijand aanloopt of ergens verkeerd in springt. Met Casual krijg je vijf extra kansen alvorens je een leven kwijtraakt. Wat er dan gebeurt als het misgaat, is dat je een opblaasbubbel om je heen krijgt die je terugbrengt naar een veilige positie in het level. Deze functie kan voor de wat onervaren spelers een verademing zijn om toch met plezier door de game heen te gaan. Aan het einde van elk level sta je oog in oog met Donkey Kong. In deze baasgevechten dien je obstakels te vermijden en Donkey Kong te raken op verschillende manieren. Heb je de grote aap vaak genoeg geraakt, dan vlucht hij naar een andere wereld toe waar je weer op jacht gaat naar de Mario figurines.

Voorlopige conclusie

Van hetgeen we gespeeld hebben kunnen we zeggen dat Mario vs. Donkey Kong ontzettend veel plezier oplevert. De puzzels zijn uiterst leuk om op te lossen, mede dankzij de variatie in de gameplay wat weer komt door de vijanden en obstakels per wereldthema. De optie om te kunnen kiezen tussen Casual en Classic qua speelstijl zal verschillende groepen gamers aanspreken. Casual is een fijne toegankelijkheidsoptie om meer spelers van de game te laten genieten. Bijvoorbeeld geschikt voor een wat jongere doelgroep om het puzzelen minder frustrerend te maken, terwijl de volwassen gamers een prima uitdaging hebben met de Classic stijl. Het is even wachten tot het finale oordeel van deze game, maar de eerste impressie is tot nu toe erg positief. Het is dus een game die je zeker in de gaten moet houden.