Na de aankondiging van de remake van Lollipop Chainsaw ontving Dragami Games veel feedback van gamers. Een veelvoorkomende zorg was dat de ontwikkelaar te ver zou afwijken van het origineel. In reactie hierop heeft Yoshima Yasuda, de oprichter van Dragami Games, geluisterd naar deze feedback en een drastische maatregel genomen.

Yasuda heeft besloten de remake te annuleren, zo laat hij weten via een X-post. Het spel zal nu in plaats daarvan een remaster worden. Dit betekent dat de nieuwe versie van Lollipop Chainsaw vrijwel geen nieuwe elementen zal introduceren, maar in plaats daarvan trouw zal blijven aan de visie en gameplay van het origineel.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer we meer van de game zullen zien, dus het blijft onduidelijk in hoeverre het spel is veranderd.