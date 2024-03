2K Games onthulde vrij recent Top Spin 2K25 en lang hoeven we niet op de game te wachten. De release van de titel staat namelijk gepland voor 26 april 2024. Deze game verschijnt dan voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Nog iets meer dan een maandje geduld dus, maar inmiddels is het roster van tennissers wel al bekendgemaakt. We mogen een aantal grote namen verwachten, maar tegelijkertijd is het aanbod van bekende spelers ook niet echt heel groot.

Mannen

Andy Murray

Ben Shelton

Carlos Alcaraz

Danil Medvedev

Frances Tiafoe

Matteo Berrettini

Taylor Fritz

Vrouwen

Belinda Bencic

Caroline Wozniacki

Coco Gauff

Emma Raducanu

Iga Swiatek

Karolina Pliskova

Leylah Fernandez

Madison Keys

Naomi Osaka

Paula Badosa

Sloane Stephens

Legendes

Andre Agassi

John McEnroe

Maria Sharapova

Pete Sampras

Roger Federer

Serena Williams

Steffi Graf

De kenner van tennis zal vast opmerken dat er toch wel wat namen ontbreken, wat ongetwijfeld met licenties te maken heeft. Zeker het ontbreken van bijvoorbeeld een Rafael Nadal of Novak Djokovic is toch wel een gemis. Maar wat niet is kan nog komen, wellicht via downloadbare content.