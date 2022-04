Zoals je misschien wel hebt meegekregen, doet eFootball – de opvolger van de Pro Evolution Soccer serie – het nog niet heel goed. Het spel werd uitgebracht als free-to-play titel, maar het gebrek aan een prijskaartje mocht de game niet helpen. Het spel werd verwelkomd met veel kritiek van spelers en recensenten.

De langverwachte volledige release van eFootball, versie 1.0.0, komt deze week eindelijk uit. Voor de release wilt de uitgever toch nog even het publiek geruststellen dat ze de feedback van spelers heel serieus hebben genomen in het proces om het spel te verbeteren. Dat gezegd hebbende, belooft Konami dat het ook na de 1.0 release zijn best zal blijven doen om eFootball te verbeteren met diverse updates.

eFootball is beschikbaar op PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De versie 1.0 update wordt op 14 april uitgebracht.

“We are taking the opinions of our players very seriously. Since the release last September, we have prioritised improvements and corrections based on the feedback and opinions we received. We will continue to work on the game’s improvement and as always, the player’s valued feedback is much appreciated.”