Eind volgende maand verschijnt SAND LAND, maar nog voor het zover is kan je al met de game aan de slag. Bandai Namco heeft namelijk een demo van de game uitgebracht voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Deze demo bestaat uit de mogelijkheid om een gedeelte van de SAND LAND map te verkennen. Daarnaast zijn Beelzebub, Rao en Thief speelbaar en je mag actie met de Battle Tank, Battle Armor en Motorbike verwachten. Mocht je de demo spelen, dan ontvang je bonussen voor de volledige game.

De bonussen zijn 30 B-Grade Steel en Bolt, wat gebruikt kan worden om voertuigen te verbeteren, wat dus best goed van pas kan komen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je voordat je aan ‘New Game’ begint straks al beschikken over een demo save file.

SAND LAND verschijnt op 26 april voor de genoemde platformen.