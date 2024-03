Bandai Namco staat erom bekend dat zij veel games gebaseerd op manga en/of anime uitgeven en voor volgende maand staat de volgende titel op stapel, namelijk SAND LAND. Van deze game is nu weer een nieuwe video verschenen.

In SAND LAND kom je in een wereld terecht waar mensen en demonen samenleven en water uitermate schaars is. Jij speelt als Beelzebub, die samen met zijn gezelschap op zoek gaat naar een verborgen legendarische bron. Hiervoor zal je Forest Land moeten onderzoeken en wat je dan allemaal kunt tegenkomen, wordt in de onderstaande video getoond.