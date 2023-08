People Can Fly – heerlijke naam voor een ontwikkelaar, trouwens – heeft met games als Bulletstorm en (in mindere mate) Outriders reeds bewezen dat ze met leuke dingen op de proppen kunnen komen. De studio werkt momenteel aan meerdere projecten die in nevelen gehuld zijn, zoals het onder Microsofts vleugels geproduceerde ‘Project Maverick’.

Toch ziet het ernaar uit dat het bedrijf nog meer hooi op zijn vork genomen heeft. Een recente vacature stelt namelijk dat People Can Fly een gameplay designer zoekt voor een nog niet aangekondigde VR-titel. Veel wijzer worden we daar niet uit, maar het betekent wel dat iedereen met een VR-toestel binnenkort mogelijk iets extra heeft om naar uit te kijken.

Als wij meer te weten komen, lees je het zeker hier.