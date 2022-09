We zijn al even op de hoogte dat People Can Fly bezig is met een aantal games en dat één daarvan ‘Project Dagger’ is. Voor deze game zou Take-Two Interactive als uitgever dienst doen, maar die partij heeft zich nu bedacht.

People Can Fly heeft laten weten dat zij een brief hebben gehad van Take-Two Interactive, waarin de uitgever aangeeft dat zij voor Project Dagger de samenwerking willen opzeggen met een overeenkomst van beide partijen. De IP rechten blijven bij de Poolse ontwikkelaar.

Sebastian Wojciechowski, CEO van People Can Fly, heeft gezegd dat hij ervan uitgaat dat beide partijen op een goede manier de samenwerking zullen beëindigen. Tevens zal de ontwikkelaar door blijven werken aan Project Dagger. Er wordt nu gekeken of ze het spel zelf gaan uitbrengen of een nieuwe uitgever gaan zoeken.

“I assume we will part on good terms, and I don’t see reasons why we couldn’t work with Take-Two on some other project in the future. We strongly believe in the Project Dagger’s potential and are now committed to continue its development within our self-publishing pipeline. The game is still in pre-production – our team is now focusing on closing combat and game loops and migrate from UE4 to UE5. I’m conscious that this decision will add investments on us, but self-publishing is part of our strategy. Of course, we are not ruling out working with a new publisher if this creates a compelling business opportunity.”