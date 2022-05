People Can Fly heeft met Outriders niet de aandacht van gamers kunnen trekken, wellicht dat een volgende titel dat wel gaat doen. De ontwikkelaar heeft in ieder geval vijf kansen om dat voor elkaar te krijgen.

Het team dat onder andere verantwoordelijk was voor Bulletstorm en Gears of War: Judgment, is bezig met twee games die gepland staan voor 2024. Dit zijn de al eerder onthulde ‘Project Gemini‘ en ‘Project Dagger’. De eerstgenoemde game is qua omvang te vergelijken met Outriders en wordt uitgegeven door Square Enix. De tweede game is een actie-RPG met een budget tussen de 40 en 60 miljoen euro, die wordt uitgegeven door Take-Two Interactive.

De drie andere titels die People Can Fly in de pijplijn heeft zitten zijn: Bifrost, Victoria en RED. Bifrost is een game die de ontwikkelaar zelf financiert en zelf gaat uitgeven en de andere twee projecten zitten nog in een vroege concept fase. Daarover weten we dus nagenoeg niks.