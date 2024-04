Gelukkig dachten ze bij Atlus voor een gedeelte hetzelfde als ons: Shin Megami Tensei V is een heerlijke game, alleen is de Nintendo Switch qua performance eigenlijk net te zwak om de titel in volle glorie te kunnen tonen. Shin Megami Tensei V: Vengeance zal ook weer voor de Nintendo Switch verschijnen, maar daarnaast ook voor alle andere bekende platformen.

Hopelijk weet Atlus de Switch-versie misschien nog iets extra te finetunen, maar anders kunnen we straks ook van Shin Megami Tensei V: Vengeance genieten op de wat krachtigere systemen. Daarnaast zal Vengeance ook een hoop nieuwe content met zich meebrengen zoals nieuwe dungeons, demons en een geheel nieuwe vorm voor hoofdrolspeler Nahobino. Die nieuwigheden worden alvast getoond in de onderstaande trailer.

Shin Megami Tensei V: Vengeance verschijnt op 14 juni aanstaande.