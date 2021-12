Review | Shin Megami Tensei V – “The student has become the master”, is een zin die bij ons al gauw te binnen schiet bij de Shin Megami Tensei serie. Deze serie heeft namelijk nog een subserie ter wereld gebracht die veel gamers bekender in de oren zal klinken, namelijk Persona. Laatstgenoemde is een dusdanig groot succes dat dit ook weer een nieuwe groep geïnteresseerd heeft gemaakt in de oorsprong van Persona, namelijk Shin Megami Tensei. Waar de HD remaster van deel drie eerder nog op diverse platformen verscheen, is Shin Megami Tensei V vooralsnog een Nintendo Switch exclusive. De Switch is al het thuis van vele sterke RPG’s, dus wellicht kan dit apparaat nog een game aan dat lijstje toevoegen.

This is the end

Een gelijkenis tussen Shin Megami Tensei V en Persona is dat we in de schoenen stappen van een scholier. Samen met wat vrienden gaat hij op onderzoek uit naar een tunnel in Tokio waar zogenaamd demonen zouden zijn verschenen. Terwijl het groepje onderzoek doet volgt er een aardbeving waarbij jij bewusteloos raakt. Eenmaal wakker bevind je jezelf in een post-apocalyptische wereld vol met demonen. Jij gaat in jouw eentje de boel verder verkennen met alle gevolgen van dien. Al snel word je door een groep demonen in een hoekje gedreven wanneer daar een wezen genaamd Aogami verschijnt. Dit wezen fuseert met jouw lichaam wat jullie tot een opperwezen maakt. Vanaf dat moment sta je bekend als Nahobino, een wezen dat geen mens noch demon is. Maar krachtig is het zeker.



De vreemde wereld waarin jij bent wakker geworden staat bekend als Da’At, een alternatieve versie van Tokio die totaal in puin ligt. Jij zal uit deze wereld moeten ontsnappen en daarbij ook moeten zorgen dat de demonen uit Da’At niet de weg naar het echte Tokio weten te vinden. Met een vrij krachtige opening merkten wij wel dat het verhaal het ook wel echt van zijn hoogtepunten moet hebben. Het is niet slecht, maar we zaten niet continu op het puntje van onze stoel. Voor ons gevoel is er iets te veel filler aanwezig in het avontuur.

Overweldigend

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Shin Megami Tensei V is een RPG van enorm formaat. Het is totaal iets anders dan wat we van Atlus gewend zijn. Hoewel het geen aaneengeschakelde open wereld zoals The Witcher heeft, waarderen we het grotere speelveld wat we voorgeschoteld krijgen in Shin Megami Tensei V behoorlijk. Er is in Da’At ontzettend veel te vinden door de woestenij heen, mits je goed genoeg zoekt. Daarnaast is Nahobino ook erg lenig en kan je veel gevechten met rondstruinende demonen uit de weg gaan door te sprinten of te springen. Shin Megami Tensei V is als het ware de eerste échte 3D game in deze reeks gezien voorgaande delen ons altijd wat beperkte bewegingsruimte gaven.



Dit soort tweaks aan de formule van deze reeks maakt van Shin Megami Tensei V een soort blauwdruk voor een nieuwe generatie RPG’s uit de stallen van Atlus. Hoewel we nog steeds geen totale vrijheid hebben, voelden we ons wel enorm vrij in deze wereld. Wat daar ook bij helpt is de mogelijkheid tot fast travelen binnen deze gebieden. In elk gebied vind je een bepaald aantal Leyline Founts. Dit zijn een soort fast travel punten binnen een gebied. Deze ga je op den duur zeker nodig hebben, want naast het hoofdverhaal hebben ook diverse demonen allerlei verzoekjes voor jou. Er zijn namelijk ook nog tientallen sidequests verspreid door Da’At die je kleine beloningen en XP opleveren, maar verder niet heel bijzonder zijn.

Klassiek verfijnd

Het vechten in Shin Megami Tensei V is hoe we het gewend zijn en dat is turn-based. Veel bekende demonen passeren de revue, waaronder de klassiekers die er al vanaf het begin van de serie in zitten zoals natuurlijk de mascotte van Atlus: Jack Frost. Daarnaast maken een hoop favorieten uit voorgaande delen ook weer een comeback plus nog een paar nieuwe demonen. Om demonen aan jouw team toe te voegen, moet je ze zien te bevrienden, rekening houdend met het karakter van bepaalde demonen. Dit is overigens het enige ‘sociale’ stukje uit Shin Megami Tensei V, verwacht dus geen Persona-levels van interactie.



Waar het in deze game om draait is de actie, namelijk het vechten met jouw team van demonen. Naast jezelf kan je nog drie demonen bij je hebben in jouw party. Elke demon heeft zijn sterktes en zijn zwaktes, dus voor sommige gevechten loont het om wat af te wisselen. Shin Megami Tensei V is in die regel een bijzonder pittige game met weinig vergevingsgezindheid. Gokjes nemen wordt afgestraft. Als de tegenstander een opening ziet om jou weg te vagen, dan pakken ze die met beide handen aan. Dit betekent overigens niet dat de game oneerlijk is. Je hebt namelijk genoeg mogelijkheden tot je beschikking om bepaalde demonen uit te schakelen.

Een belangrijke daarin is het fuseren van diverse demonen om daar een krachtiger wezen uit voort te brengen. Nahobino en elke demon afzonderlijk hebben ook een level, dus het loont om vele andere demonen uit te schakelen voor wat extra experience om zo jouw demonen sneller naar een hoger level te brengen. Elk gevecht in Shin Megami Tensei V is goed te doen, mits je de tijd neemt om wat krachtige demonen te creëren en te trainen. Dit zorgt er ook voor dat je de nodige uurtjes nodig zal hebben om de game uit te spelen. Een normale playthrough kost je al gauw zo’n vijftig uur.

Design doet veel

Toen wij zagen dat Shin Megami Tensei V op de Unreal Engine 4 zou gaan draaien op de Nintendo Switch, waren wij eerlijk gezegd wat bezorgd gezien deze engine nog wel eens wat zwaar kan zijn voor de console. Onze zorgen waren gelukkig om niks, want over het algemeen weet de game een prima framerate voor te schotelen. Hier en daar eens een dipje onder de 30fps wanneer er erg veel actie in beeld is, maar voor een turn-based RPG is dat niet zozeer een ramp. Helaas moet de game het wel bekopen qua resolutie. In handheld modus draait de game op een luttele 540p en docked is het in de basis 720p. Soms wilde de game op een gekke manier daar net wat boven gaan zitten, de resolutie lijkt bij ons wat te schommelen.

Dat is zonde, want het design van de game is naast erg vet ook nog eens behoorlijk uniek. Als je door het zo nu en dan wat korrelige beeld heen kijkt zie je namelijk verschrikkelijk vette character designs en soms nog vettere demon designs. Vrijwel alle demonen hebben een soort redesign gehad, want de game draait nu op krachtigere hardware. Simpelweg designs uit Persona 5 plukken was geen optie, gezien die game er een wat meer cartoonesk uiterlijk op nahoudt. Hoewel de wereld er op het eerste gezicht redelijk simpel uitziet, is er wel degelijk aandacht en tijd in het design gestoken. En dat begin je steeds meer te merken naarmate je verder komt in het avontuur.



Met een mengelmoes van veel bekende geluiden die de demonen maken en een gloednieuwe soundtrack, is het sounddesign van Shin Megami Tensei V eigenlijk ook gewoon prima. We hebben de optie voor Japanse of Engelse stemmen en ook de laatstgenoemde klinkt eigenlijk best wel goed. Dit zijn we echter wel gewend door de uitstekende dubs die de Persona-serie altijd heeft. Voor de Japanse stemmen moet je echter nog wel een extra handeling verrichten door deze even gratis in de eShop te downloaden.