Atlus kondigde onlangs Shin Megami Tensei V: Vengeance aan, een nieuwe versie van het originele Shin Megami Tensei V, dat in 2021 exclusief verscheen op de Nintendo Switch. Ditmaal wordt de game geen exclusive én er worden ook heel wat nieuwe zaken toegevoegd die niet in het origineel zaten.

Sterker nog: in principe zal ‘Vengeance’ dubbel zo lang zijn als het origineel, want je hebt keuze uit 2 campagnes. De eerste is ‘Canon of Creation’ en deze campagne is eigenlijk het verhaal uit de originele game. Daarnaast is er ook ‘Canon of Vengeance’, wat een gloednieuw verhaal zal worden. Het begin van beide campagnes zal gelijklopen, maar op een bepaald punt lopen ze drastisch uit elkaar en wordt het een totaal nieuwe ervaring. Beide campagnes duren ook ongeveer even lang (+ 80 uur).

Shin Megami Tensei V: Vengeance verschijnt op 21 juni.