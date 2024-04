Aangezien de releasedatum van Star Wars Outlaws langzaamaan dichterbij komt, is deze openwereldgame de laatste tijd al vaak in het nieuws geweest. Jammer genoeg was niet al het nieuws even positief (er was best wat controverse over een exclusieve missie), maar er is ook genoeg positiefs te zeggen.

Zo leren we nu dat je in Star Wars Outlaws ook een (hopelijk leuk) kaartspel zal kunnen spelen waar fans van de franchise heel gelukkig van zullen worden. Star Wars Outlaws wordt namelijk de eerste Star Wars videogame waarin je Sabacc zal kunnen spelen. Sabacc is een gokspel dat lijkt op Blackjack en dat al meermaals is opgedoken in het Star Wars universum.

Deze info staat te lezen op de ESRB-pagina van de game.

“During the course of the game, players can wager in-game currency on Sabacc, a blackjack-like card game with detailed rules.”

Vanaf 30 augustus zal je dit iconische kaartspel zelf kunnen spelen wanneer Star Wars Outlaws uitkomt.