Ubisoft en Massive Entertainment hebben gisterenavond een nieuwe trailer van Star Wars Outlaws uitgebracht en ook werd de releasedatum van de game aangekondigd. Met dit nieuws is ook de box-art van de game online verschenen en daarop valt wat interessants te zien.

Op de fysieke uitgave is namelijk een klein label te zien waarop staat dat een internetverbinding vereist is om de game te installeren. Dit is opvallend, gezien het een (vooralsnog) singleplayer game lijkt te zijn. Daarbij ziet het er ook niet naar uit dat de game na installatie een permanente verbinding vereist.

Wellicht is de reden hiervoor dat er op launch een day one patch beschikbaar is, die noodzakelijk is om te downloaden voor de best mogelijke speelervaring.