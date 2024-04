Komende zomer verschijnt Star Wars Outlaws, maar de laatste tijd is die game in wat woelig water terechtgekomen. Ubisoft liet namelijk weten dat het spel verschillende edities zal krijgen, waarbij de duurdere edities een seizoenspas en andere content ontvangen. Eén van de bonussen die je bij de duurdere edities krijgt, is de “Jabba’s Gambit” missie en die beslissing is best controversieel. Waarom zou je immers een missie met één van de meest memorabele Star Wars schurken achter een paywall verstoppen?

Ubisoft heeft inmiddels gereageerd (in een gesprek met IGN) op dit hele voorval. Volgens de ontwikkelaar hoef je je geen zorgen te maken: Jabba the Hutt maakt gewoon deel uit van de basisgame, maar de genoemde missie is simpelweg een optionele bonusmissie die los staat van het basisverhaal.

“To clarify, Jabba the Hutt and the Hutt Cartel are one of the main syndicates in Star Wars Outlaws and will be part of the experience for everyone who purchases the game, regardless of edition.

The ‘Jabba’s Gambit’ mission is an optional, additional mission with the Hutt Cartel along Kay and Nix’s journey across the Outer Rim. This mission will be available to those who purchase the season pass or an edition of the game which includes the season pass.”