Star Wars Outlaws zal bij de lancering een speciale ‘day 1 missie’ met zich meebrengen. Dat is natuurlijk heel tof, alleen moet je dan wel de ‘normale’ versie van de game links laten liggen.

Ubisoft zal drie verschillende edities van Star Wars Outlaws aanbieden, namelijk de standaard-versie, de Gold Edition en Ultimate Edition. De laatste twee bieden onder andere een seizoenspas erbij, die weer toegang geeft tot twee uitbreidingen.

Daar zit echter ook een exclusieve day 1-missie bij, die te maken heeft met Jabba the Hut. Koop je de standaard-versie, dan beschik je niet over alle missies die de game te bieden heeft. Dit is dus alleen het geval met de Gold Edition, die € 119,99 kost en de Ultimate Edition, die € 139,99 kost.

Handig om te weten is dat Ubisoft exclusieve missies op termijn vaak alsnog gratis beschikbaar stelt. Dus als je wat op je centen zit, kan het lonen om speciaal voor deze missie de dure edities aan je voorbij te laten gaan.