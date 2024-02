Alan Wake II is één van de betere games van 2023 en om die reden won het verschillende prijzen tijdens de afgelopen Game Awards. De game is absoluut de moeite waard en zou je in principe blind aan kunnen schaffen. Is de twijfel toch nog te groot? Dan is er nu een oplossing.

Remedy Entertainment heeft namelijk een trial van Alan Wake 2 beschikbaar gesteld in de PlayStation Store. Deze trial geeft je de mogelijkheid om 3 uur lang in de game te duiken en te ervaren wat de titel zo goed maakt. Een vereiste is wel dat je PlayStation Plus Premium abonnee bent.