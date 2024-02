Remedy Entertainment heeft meermaals grote updates uitgebracht voor Alan Wake II, waaronder New Game+ met nieuwe, verhalende elementen en een chapter select optie, die je in staat stelt om de game vanaf een specifiek punt te spelen.

Alan Wake II biedt echter ook de nodige grafische pracht en er zijn genoeg digitale fotografen die mooie plaatjes willen vastleggen. Daar hoeven spelers niet heel lang meer op te wachten. De Finse ontwikkelaar heeft namelijk via een bericht op X aangekondigd dat er deze lente wederom een gratis update volgt die een Photo Mode zal toevoegen.

Een specifieke datum zijn ze ons nog verschuldigd en het is mogelijk dat de update samenvalt met de lancering van de eerste uitbreiding, die de titel “Night Springs” draagt.

Thank you for all the stunning screenshots of the Pacific Northwest and the Dark Place. You will be able to take even more creative photographs in Alan Wake 2 when Photo Mode releases as a free update somewhere around spring. Stay tuned for more information in the future!