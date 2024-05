De Nederlandse ontwikkelaar KeokeN Interactive bracht ons onder andere Deliver Us Mars en Deliver Us the Moon, en ze hebben na de release van die games ook nagedacht over nieuwe concepten. Zo hebben ze vijf games ‘klaarliggen’ om verder te ontwikkelen, maar daarvoor had de ontwikkelaar een uitgever nodig.

Laatst liet men al weten dat ze moeite hadden er één te vinden en daarom noodgedwongen waren om wat mensen te ontslaan. Daarbij deelden ze ook een oproep richting uitgevers om te kijken naar mogelijkheden, maar dat is klaarblijkelijk zonder succes gebleven.

De ontwikkelaar heeft namelijk aangekondigd dat ze iedereen bij de studio hebben moeten ontslaan. Deze beslissing volgt op het uitputten van alle denkbare mogelijkheden, maar het is KeokeN niet gelukt nieuw werk op poten te zetten.

De ontwikkelaar stopt niet met bestaan, de oprichters Paul en Koen Deetman zijn vastbesloten om KeokeN steen voor steen weer op te bouwen. Hieronder de verklaring, waarbij ze wat meer zicht op de situatie geven.